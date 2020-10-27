Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

Предупреждение. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. В среду, 28 октября, ожидается усиление ветра с порывами до 28 м/с осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега.

В Барнауле в конце ночи и днем будет умеренный дождь, температура составит от +3 до +5 градусов. Ветер переменный, 6-18 метров в секунду, возможны порывы до 23 метров в секунду, сообщается на официальном сайте города.

Водителей просят соблюдать скорость, снижать ее у пешеходных переходов и напоминают, что пора уже переобуться на зимнюю резину.

- При такой погоде возрастает риск обрыва линий связи и электропередачи, нарушений в работе транспорта, обрушения слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, - сообщает региональное МЧС.