В Барнауле пройдет турнир по греко-римской борьбе имени Кишицкого

Афиша.

В Барнауле 6-7 ноября в СК «Победа» пройдет турнир по греко-римской борьбе имени Кишицкого.

- Мы и раньше готовились к проведению этого турнира на самом высоком уровне, но текущая ситуация в мире внесла в планы свои коррективы. Условия проведения массовых мероприятий и сопутствующие ограничения постоянно меняются. Именно поэтому мы приняли единогласное решение – турнир будет проходить в формате онлайн трансляции, - говорит координатор по связям с общественностью Фонда греко-римской борьбы Татьяна Пронина.

За юбилейным турниром А.А. Кишицкого смогут наблюдать жители всех регионов России и стран ближнего зарубежья. Трансляция – возможность как для болельщиков поддержать своего спортсмена хотя бы на расстоянии, так и для партнеров турнира заявить о себе. Огромное количество людей увидят рекламные ролики, познакомятся с услугами и продукцией, получат ссылки на сайт и социальные сети.

Ссылка на трансляцию будет находится на сайте Фонда.