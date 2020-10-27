В Барнауле благоустроят 50 метров набережной

Ремонт завершат в следующем году. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле благоустроят 50-метровый участок набережной от крайних выступающих частей моста в обе стороны, а также подмостовую территорию.

Завершить ремонт планируют к концу следующего сентября. Всего на объект выделили 65,6 млн рублей. В этом году дорожники отремонтируют лестничные сходы у музея «Дороги Алтая» (улица Баварина, 17), закрутят винтовые сваи для устройства металлических лестничных спусков в зоне набережной и на откосе насыпи на подъезде к мосту.

- В настоящее время строители восстанавливают железобетонные блоки упора конуса подмостовой зоны для дальнейшего укрепления откосной части георешеткой и железобетонной плиткой, - сообщает официальный сайт региона.

В 2021 году здесь установят освещение по обе стороны пешеходной зоны, периллы, лавочки и беседки, отремонтируют тротуар и лестницы с моста, заменят участки асфальтобетонного покрытия. Кроме того, специалисты обновят конусную часть переправы с посевом трав на территории между набережной и искусственным сооружением.