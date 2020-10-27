Специалисты проверили соблюдение противоэпидемических мер в кинотеатрах Барнаула

В кинотеатре. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

25 октября сотрудники управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю и администрации Барнаула проверили, как в кинотеатрах соблюдают требования по профилактике коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии города.

Специалисты посетили кинотеатры в четырех торговых центрах: «Огни», «Европа», «Галактика» и «Пионер». В частности, участники рейда пообщались с кассиром и администраторами, посмотрели рассадку зрителей в зале. Напомним, кинотеатры работают при заполненности не более чем наполовину. Людей без масок на сеанс не пускают. Билеты продают через место, а зрителей рассаживают в шахматном порядке. На входах и в других доступных для посетителей местах были стойки с санитайзерами. В кинозалах – приборы для обеззараживания воздуха, на полу - разметка для соблюдения социальной дистанции. Проверяющие смотрели журналы,где фиксируют данные термометрии сотрудников, а также графики дезинфекции помещений.

По итогам рейда у специалистов замечаний не возникло.