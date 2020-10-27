В Алтайском крае развернуто более 5 тысяч мест для ковидных пациентов

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В Алтайском крае подготовлено более 5 тыс. мест для ковидных пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Сейчас дополнительно разворачивают еще 108 коек в Барнауле. На текущей неделе будут готовы к развертыванию порядка 200 мест в частной медицинской организации «Территория здоровья».

Накануне в Барнаул прибыли помощник Министра здравоохранения РФ Олеся Старжинская, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Института усовершенствования врачей Национального медико-хирургического центра имени Николая Пирогова Минздрава России Михаил Замятин. Они посетят поликлиники, изучат работу «красных зон» в ковидных госпиталях, проведут консультации с алтайскими анестезиологами-реаниматологами по тактике лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщает официальный сайт города.