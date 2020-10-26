Житель Рубцовска забил сожительницу из-за отказа сходить за спиртным

Мужчина свою вину не призал Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд признал 51-летнего жители Рубцовска виновным в избиении сожительницы из-за отказа сходить в магазин за спиртным.

Как установило следствие и суд, в марте этого года в одном из общежитий Рубцовска было застолье. Пара сожителей – 51-летний мужчина и его 38-летняя пассия – распивали горячительные напитки. В определенный момент алкоголь закончился и обвиняемый отправил свою благоверную в магазин, но она отказалась. Рассвирепевший мужчина накинулся на нее с кулаками.

- Он нанес ей не менее семи ударов руками и ногами в область жизненно-важных органов, а затем несколько раз ударил головой о дверную коробку, - добавляют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Потерпевшая от полученных травм скончалась прямо в комнате. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

На этапе расследования мужчина свою вину так и не признал. Суд принял во внимание этот факт и вынес вердикт – 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.