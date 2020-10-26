Судимый парень украл у вахтовика комплект литых дисков

Украденные диски вернули законному владельцу Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В дежурную часть полиции Первомайского района Алтайского края обратился житель села Акулово, у которого неизвестные похитили комплект литых дисков.

Пострадавшим оказался 49-летний вахтовик. Он рассказал, что по полгода не бывает дома. Во время очередной побывки он заметил, что с чердака, где он всегда их хранил, пропали шины иностранного производства и литые диски.

- Благодаря оперативной работе сотрудников отдела МВД России по Первомайскому району кража была раскрыта буквально «по горячим следам» в короткие сроки, - отмечают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Главным подозреваемым оказался ранее судимый 24-летний местный житель. В последнее время он зачастил в дом потерпевшего, пока того не было и быстро втерся в доверие хозяйки. Воспользовавшись моментом, когда главы семейства нет в селе, он и совершил кражу.

Свою вину задержанный признал полностью. Украденные диски он продать не успел, так что их изъяли и вернули законному владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.