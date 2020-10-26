Новое оборудование доставили в лабораторию Диагностического центра Алтайского края

Оборудование в лабораторию поступило, сейчас обучают специалистов Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Оборудование для лаборатории доставили в Диагностический центр Алтайского края. С его помощью можно увеличить количество обрабатываемых тестов на коронавирус.

Как сообщают в региональном министерстве здравоохранения, заявка на оборудование была подана еще в апреле этого года, но из-за того, что просто так его нельзя приобрести и требуется процедура проведения торгов и дальнейшая закупка, оборудование поступило только на прошлой неделе.

- В медицинскую организацию поступили четыре ламинарных шкафа, два аппарата-амплификатора ДТ-прайм для проведения ПЦР диагностики, также закуплено оборудование для определения антител, - сообщают в ведомстве.

Из краевого бюджета на все это оборудование было потрачено около 17 млн рублей. В минздраве добавляют, что работа по поставке тест-систем налажена со всеми производителями России, перебоев или ограничений в этом нет.

В настоящее время набраны специалисты, которые после прохождения обучения пополнят ряды сотрудников лаборатории. Вкупе с новым оборудованием удастся вместо 1500-1700 тестов в день производить до 2300 исследований.