Движение по Трудовому переулку перекроют в Барнауле

Проезд будет закрыт две недели Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле на две недели перекроют движение по Трудовому переулку.

- Это связано с проведением работ по строительству канализационного коллектора, - в пресс-службе администрации краевой столицы.

Движение будет закрыто для всех видов транспорта по переулку Трудовому от улицы Крупской до Димитрова. Ограничение начнет действовать с 9.00 30 октября до 21.00 13 ноября 2020 года.

Водителей призывают быть внимательными при проезда данного участка и заранее выбирать пути объезда.

Тем временем в Барнауле завершены работы по устройству регулируемого перекрестка на пересечении улиц Малахова и Взлетной. Поручение об установке светофора дал глава города Вячеслав Франк еще в июле этого года. Такое решение он принял после многочисленных обращений от имени жителей Барнаула.

В общей сложности из городской казны выделили порядка 5,5 млн рублей. Деньги пошли на установку светофоров как для транспорта, так и для пешеходов, на установку дорожных знаков и строительства переезда через трамвайные пути.

-Сейчас мы будем анализировать транспортную ситуацию на этом участке с учетом введения светофорного регулирования. При необходимости режим работы светофоров будет откорректирован, - отметил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Валерий Ведяшкин.