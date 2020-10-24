Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП с участием автобуса Томск – Барнаул

Микроавтобус после ДТП. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области утром 24 октября произошла авария с участием автобуса Томск – Барнаул. В результате ДТП погибли четыре человека, среди них двое детей, сообщает ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в Болотнинском районе на 129 км дороги Р-255 «Сибирь». 52-летний водитель микроавтобуса Toyota Noah, ехавший со стороны Новосибирска в направлении города Болотное выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Томск – Барнаул

По предварительной информации, в результате ДТП водитель Toyota, а также 9-летняя девочка, 4-летний мальчик и женщина от полученных травм погибли на месте. Еще двух пассажиров микроавтобуса доставили в больницу.

– Никто из находившихся в рейсовом автобусе граждан не пострадал, – подчеркнули в МВД по Новосибирской области.

Полицейские работают на месте, они устанавливают причины и обстоятельства этой аварии.

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