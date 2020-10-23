Слушания по бюджету

В Барнауле прошли публичные слушания по бюджету города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Горожане, депутаты, чиновники и эксперты рассмотрели проект в первом чтении.

Прогнозируемый объем доходов на 2021 год составит 13 436,1 млн рублей, расходы – 14 094,9 млн рублей, дефицит бюджета в сумме 658,8 млн рублей.

По словам председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Ольги Шерниной, проект трехлетнего бюджета города учитывает изменения, произошедшие в стране под влиянием пандемии.

- Две трети расходной части бюджета будут направлены на образование, социальную поддержку, культуру, развитие спорта. Приоритетным направлением расходов останется оплата труда работникам бюджетной сферы. Сохранены все виды публично-нормативных обязательств, расходы на поддержку молодых семей. Продолжат свое действие национальные проекты "Безопасные и качественные автомобильные дороги”, “Жилье и городская среда”, “Демография”, - сообщила чиновница.

Проект бюджета был поддержан большинством голосов.