В Барнауле эксгибиционист напугал девушку

Идет проверка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новость про эксгибициониста, который напугал жительницу, хотелось бы начать словами из известной поговорки про «бабу» и ее бесстрашие, но нельзя. В общем, к делу:

как следует из сообщения в «Инцидент Барнаул», все произошло 22 октября, примерно в 22:40, в районе 3-й стоматологической поликлиники на Павловском тракте, 124.

- За мной в подъезд зашел эксгибиционист. Он догнал меня, дотронулся до ягодицы и при этом мастурбировал. После моего громкого вскрика – убежал. Из того, что запомнила: голубые глаза, рост примерно 170-175, худощавого телосложения, был одет в черную шапку, черные штаны, черную куртку с красными вставками. На лице маска. Возможно, была черная спортивная сумка через плечо или рюкзак. Женщины, будьте бдительны и не допускайте того, чтобы кто-то заходил следом за вами в подъезд, - пишет Виктория.

Отмечается, что девушка не стала обращаться в полицию. Но после публикации в социальных сетях сообщение все-таки зарегистрировали в УМВД России по Барнаулу, сотрудниками полиции проводится проверка.