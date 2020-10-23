Алтайских школьников зовут на дистанционные конкурсы, выставки, форумы и фестивали

Каникулы продлятся две недели. Фото: Олег УКЛАДОВ

У алтайских школьников начинаются с 24 октября плановые осенние каникулы. Детей зовут на дистанционные конкурсы, выставки, форумы, фестивали, онлайн-квизы, викторины, видеопоздравления, мастер-классы и флешмобы.

Мероприятия будут также проводиться через социальные сети и мессендежры.

- Краевые ресурсные учреждения дополнительного образования для желающих проведут краевые профильные лагеря: «Инженерные каникулы «Кванториум.22», «Алтайский азимут», «36-я Алтайская краевая профильная смена дружин юных пожарных – 2020», «Спасательное дело», «Экологический патруль в Алтайском крае», - сообщает региональный минобр.

Школьные каникулы продлятся в этом году до 8 ноября. Это связано с пандемией коронавируса - предполагается. это поможет прервать цепочку контактов между зараженными и здоровыми жителями города.