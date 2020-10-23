В Рубцовске задержали оптового наркоторговца

Найденные наркотики. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Рубцовске полицейские задержали оптового наркоторговца. 45-летний житель планировал сбыть крупную партию.

В ходе личного досмотра у него обнаружили порядка 280 граммов синтетического наркотика. Подозреваемый сообщил, что связался с поставщиком и забрал крупную партию «синтетики», которую в дальнейшем планировал фасовать на более мелкие объемы и сбывать.

- В ходе осмотра участка местности полицейские обнаружили сверток из изоленты с синтетикой массой более 110 граммов. Кроме того, 30 граммов было изъято во время обыска по месту жительства подозреваемого, также были изъяты весы, упаковочный материал, сотовые телефоны, банковские карты, на которые мужчина получал деньги от покупателей, - сообщает ГУ МВД Росси по Алтайскому краю.

В общей сложности в отношении него возбуждено шесть уголовных дел. Сейчас он сидит в СИЗО.