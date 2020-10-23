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Спорт

Виктор Муштаков стал победителем Кубка Союза конькобежцев России

Барнаулец выступил на дистанции 1000 метров
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Муштаков

Муштаков

Виктор Муштаков из Барнаула стал победителем Кубка Союза конькобежцев России, который прошел в Коломне.

Воспитанник СШОР «Клевченя» лучше других выступил на дистанции 1000 метров. На полукилометровой дистанции Муштаков стал вторым, показав при этом третий результат сезона в мире, сообщается на официальном сайте администрации города Барнаула.

- Его результат - 1.09.65. Комментаторы отметили, что наш конькобежец хорошо справился со второй половиной дистанции. Днём ранее барнаулец показал второй результат в забегах на 500 метров - 35, 07 секунды. Это третье время в мире в нынешнем сезоне. Победил на пятисотке товарищ Муштакова по сборной страны Руслан Мурашов, который на дистанции вдвое длиннее был вторым. Рекордсмен мира на обеих дистанциях Павел Кулижников в этих соревнованиях не выступал, - пишет Алтайский спорт.

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