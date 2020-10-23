Жители жалуются на нехватку лекарств. Фото: Олег УКЛАДОВ

Одной из причин отсутствия препаратов в аптеках Алтая назвали новую систему маркировки лекарств, которая начала работать в обязательном порядке с 1 июля. Об этом сообщает региональное издание «Политсибру».

Все дело в том, что каждый препарат должен иметь QR-код и каждая упаковка должна быть зарегистрирована в «Честном знаке». После сканирования каждую упаковку по штрих-коду и QR-коду, аптекарь должен закрыть накладную и ждать ответа из «Честного знака», что препараты зарегистрированы в аптеке. Это может составлять до 10 дней, а товар в это время просто лежит на полке.

- Проблема не столько в отсутствии лекарств, сколько в новой системе маркировки: МДЛП (мониторинг движения лекарственных препаратов). То есть лекарства на складах есть, а оприходовать и продать их покупателю аптеки не могут. Многочисленные обращения и возмущения в социальных сетях жителей Алтайского края послужили катализатором для моего обращения и моих коллег - депутатов ГД Фракции ЛДПР к зампредседателя Правительства России Татьяне Голиковой. Основная цель нашего обращения, решить проблему с нехваткой противовирусных и антибиотиков в аптеках для обычного покупателя. Мы просим Татьяну Алексеевну о введении временного моратория на действие системы МДЛП до момента стабилизации эпидемиологической обстановки, - считает депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова.

В настоящее время в систему обязательного мониторинга лекарственных препаратов вошло 93% аптек Алтая. Власти региона пытаются решить эту проблему: обращение к федеральным оптовым компаниям, занимающимся поставками лекарственных средств, направил губернатор края Виктор Томенко.