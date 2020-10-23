30 участков сельских дорог отремонтировали в Барнауле по муниципальной программе

Отремонтированный участок дороги. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Дорожники уже привели в порядок улицы Фурманова, Хлеборобную, Лениногорскую, Красный Текстильщик, проезды Целинный, 2-ой Кооперативный, переулок Конева и другие, сообщает пресс-служба мэрии города.

Всего в 2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» отремонтируют 41 участок дорог в пригороде и частном секторе. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем году. В 2019 году в микрорайонах индивидуальной жилой застройки отремонтировали 25 участков дорог.

Отметим, что работы в рамках муниципальных контрактов проводят подрядные организации «ДСК-28» и «Барнаульское ДСУ №4». Всего на выполнение работ выделили 68 миллионов рублей. До 1 ноября дорожники должны закончить ремонт оставшихся 11 участков улиц краевой столицы.