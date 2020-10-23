Два барнаульца подрались при продаже вазовской «девятки»

Нападавшего могут осудить за причинение вреда здоровью. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Барнауле двое молодых парней подрались из-за «лохматой» «девятки» во время ее продажи. В результате драка привела одного из них на больничную койку с переломом височной кости, ушибом головного мозга и другими повреждениями.

Заявление о происшествии поступило в полицию 21 октября от родителей пострадавшего 17-летнего парня. Как выяснилось, он решил продать темно-зеленую «девятку». Ему позвонил потенциальный покупатель и назначил встречу на парковке у «Мария-Ра» на улице Новосибирской.

- В процессе осмотра лохмутины что-то у зумеров пошло не так, поэтому 18-летний парняга начал рамсить с 17-летним продаваном. Слово за слово, и вот начинается стычка, переросшая в драку малолеток. В процессе которого 17-летний продаван пропускает подачу от 18-летнего поцанчика и незамедлительно знакомится с местным бордюром. Благо, не наглухо, - пишет «Unusual Crimes Barnaul».

После этого потерпевший с другом поехал домой, где пожаловался отцу на головную боль. Отец самостоятельно обратился в ГБ-1. Агрессивный и уже имеющий в своей биографии темные пятна парень, уже найден.