В Барнауле высадили рядом с площадью Мира сосны, кедры и ели

Высаженные деревья. Фото: материалы пресс-служб

В Барнауле высадили рядом с площадью Мира десять саженцев кедра, которые предоставили общественники поселка Казенная Заимка. А днем ранее рабочие высадили семь больших сосен и десять елей.

Это не первая проводимая акция по посадке деревьев на главной площади Ленинского района проводились в начале лета. Первые 20 кедров были высажены в июне в рамках федерального экологического проекта «Подари дерево».

- Тогда участие в акции приняли: представители администрации Ленинского района, центра добровольчества «Spas-Profi» алтайского транспортного техникума, волонтерского отряда «Олимп» Алтайской академии гостеприимства, общественной организации «Волонтеры Победы» и алтайского регионального отделения молодежной патриотической «НАСЛЕДИЕ» Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», - сообщается на официальном сайте города.