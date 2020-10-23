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Российская академия наук одобрила присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

Историки нашли основания для этого
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Город имеет все основания претендовать на это.

Город имеет все основания претендовать на это.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ученые из Российской академии наук нашли основания для присвоения Барнаулу звания «Город трудовой доблести». Это связано с тем, что жители внесли значительный вклад в достижение победы.

- Барнаульцы проявляли массовый трудовой героизм, что способствовало быстрому восстановлению производства, оперативному и качественному выполнению задач по обеспечению фронта всем необходимым, - сообщается на сайте регионально правительства со ссылкой на экспертное заключение.

В эти годы Алтайский край стал одним из основных районов эвакуации. В начале войны сюда перенесли более 100 предприятий, 14 из которых (в основном машиностроительные и металлообрабатывающие) были размещены в Барнауле. Для работы на них в 1942 году было мобилизовано 3608 горожан. К 1944 году объем валовой продукции промышленных предприятий города увеличился по сравнению с 1941 годом в 49 раз.