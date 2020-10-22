Под ковидный госпиталь предлагают отдать недостроенный торговый центр

На сегодня в крае есть недостаток мест в госпиталях Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края продолжают перебирать варианты по открытию новых помещений для размещения в них больных коронавирусом. Одно из предложений – недостроенный торговый центр в Индустриальном районе.

Речь идет о здании торгового центра на улице Балтийской, 34. Об этом сообщает агентство «Красная весна». Собственником является предприниматель Андрей Комяков. Как он подтвердил «Толку», это действительно так и он не возражает, если площади займут койки с пациентами. По словам бизнесмена, здание он готов предоставить безвозмездно и даже взять на себя «коммуналку».

Однако есть несколько недоработок. Во-первых, здание не введено в эксплуатацию, но при этом его можно подключить к отоплению и водоснабжению. Во-вторых, там нет вентиляции, так как она проводится отдельно для каждого арендатора. В-третьих, не завершены некоторые строительные и отделочные работы.

- Кроме того, для госпиталя необходимо подключать систему обеспечения кислородом. В текущих условиях обеспечить соблюдение пожарных и санитарных требований для работы госпиталя невозможно, - пишет источник.

В будущем, если все же получится что-то организовать, в ТЦ можно будет разместить не менее 500 коек.