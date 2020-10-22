В Барнауле мужчину осудили за рассылку интимных фото своей сожительницы

За рассылку интимных фото придется заплатить семь тысяч рублей Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле мужчина перед судом ответил за то, что сделал рассылку фотографий интимного характера своей сожительницы.

Как выяснилось на суде, обвиняемый проживал с женщиной год. Периодически у них происходили конфликты по разным поводам. Со временем у мужчины возникли к ней претензии.

- Реализуя свой преступный умысел, он сделал на свой мобильный телефон в тайне от сожительницы не менее четырех ее фотографий интимного характера, когда та спала, а затем по WhatsApp умышленно разослал данные фотографии родственникам и знакомым последней, тем самым, распространив данные, составляющие ее личную тайну, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Своими действиями мужчина нарушил право гражданина на неприкосновенность частной жизни, закрепленное в Конституции РФ. За это против него было заведено уголовное дело. На суде он полностью признал свою вину и раскаялся. Тем не менее, его признали виновным и назначили штраф в семь тысяч рублей в доход государства.