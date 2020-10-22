Барнаулец украл с могилы ребенка оградку и сдал в металлолом

В последний раз пострадавшая видела оградку в августе Фото: Олег УКЛАДОВ

43-летний барнаулец подозревается в краже чугунной оградки с могилы ребенка.

С заявлением в полицию обратилась 32-летняя жительница краевой столицы. Она рассказала, что ее сын был похоронен в 2019 году на кладбище в поселке Черницк. В последний раз она была на погосте в августе – наводила там порядок, красила оградку. А вот накануне обнаружила, что металлическое ограждение пропало. Сумму причиненного ущерба она оценила в 40 тысяч рублей.

Расследованием пропажи оградки занимались полицейские отдела «Южный». Смогли установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу и хранение наркотиков 43-летний барнаулец.

- Мужчина дал признательные показания и пояснил, что похищенное продал в пункт приема металла. Ущерб обязуется возместить, - сообщают в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.