Бийчанин дважды за один день пострадал от злоумышленников

Сначала у мужчину украли документы из машины, а потом пообещали за вознаграждение вернуть их Фото: Олег УКЛАДОВ

26-летний житель Бийска дважды за один день обращался за помощью полицейских, так как дважды пострадал от злоумышленников.

Первая причина обращения в правоохранительные органы была связана с кражей документов из автомобиля.

- Добычей неизвестных стали паспорт, военный билет, бумаги на машину и ключи. В надежде, что утрату получится вернуть, как можно скорее, мужчина разместил в интернете соответствующее объявление и пообещал вознаграждение, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Во второй раз 26-летний бийчанин стал жертвой мошенницы. На его объявление откликнулась незнакомка, которая позвонила ему и сказала, что документы у нее. Правда, вернуть имущество она готова за вознаграждение в тысячу рублей. Как только деньги будут перечислены, она выедет на встречу. В итоге молодой человек деньги перевел, но документы ему так никто не принес, а незнакомка перестала отвечать на звонки. Тогда горожанин понял, что он стал жертвой мошенницы и опять пошел в полицию.