БК «Барнаул» одержал победу над липецким «МицуБаскетом»

Это была первая победа БК "Барнаул" (фото: предоставлено пресс-службой клуба)

21 октября в Барнауле на большой спортивной арене «Победы» состоялся матч между командой «Барнаул» и «МицуБаскет» (Липецк). Гости уступили хозяевам площадки со счетом 86:78.

Игра проходила в рамках чемпионата России, Суперлиги-2. Уже с первых минут гости продемонстрировали все, на что способны. Они хоть и выходили на матч далеко не в роли фаворита, но практически полностью поменяли к себе отношение. Стартовая четверть завершилась со счетом 17:19. Зато в последующей у барнаульцев начался серьезный подъем, а вот липчане откровенно провалились – 29:12.

Вторая половина игры отчасти была зеркальной: поначалу хозяева паркета держали марку (21:18), а вот затем уже им пришлось догонять противника (19:29). В какой-то момент наставнику барнаульцев даже пришлось брат тайм-аут, чтобы понизить градус. И к счастью, «горожане» сохранили преимущество. Пусть и не в таком объеме, как хотелось бы, но важные очки взяты. 86:78 – первая победа БК «Барнаул».