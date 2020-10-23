Алтайский заключенный создал мультик про родину

Осужденный Вадим Колесов Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Осужденный из алтайского ЛИУ-1 участвует в Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине». Это проект по патриотическому воспитанию и формированию дружественных международных связей между молодым поколением разных стран, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Согласно условиям, конкурсантам необходимо в формате видео или текстовой презентации рассказать о достопримечательностях своей Родины, интересных местах, известных людях. Работы принимаются только на английском или французском языках, но с русскими субтитрами.

Осужденный Вадим Колесов для конкурса сделал мультфильм. Над его созданием он работал в студии звукозаписи колонии, где для этого имеются технические возможности. Осужденному помог имеющийся опыт – до заключения под стражу он занимался мультипликацией.

23-летнего мужчину осудили за наркотики.

- В 2015 году я окончил Барнаульский лицей железнодорожного транспорта. Во время обучения в лицее меня заинтересовало художественное творчество. Мне кажется, что в современном мире формы художественной выразительности неисчерпаемы, во многом благодаря тем возможностям, которые предоставляет глобальная интернет коммуникация. Интернет дает возможность быть в курсе мировых художественных тенденций и компьютерных технологий. Я работал концепт-художником в студии разработки мобильных приложений и игр. Мультипликация как вид визуального искусства заинтересовала меня во время подготовки к международной конференции по компьютерной графике «CG-Event» в 2016 году, где я должен был представить короткий мультфильм-презентацию игры, которая была создана нашей студией, - рассказывает заключенный.

В мультфильме один из героев читает стихотворение – о природе Алтайского края, бескрайних глубинах озера Байкал и о том, почему он любит свою Родину. Автор стихотворения – осужденный Эдуард Чеглаков. Музыку для мультфильма написал осужденный Руслан Новрузов.

Также, в подготовке конкурсной работы осужденному Колесову помогали член Общественного совета при УФСИН Илья Зуев и учитель английского языка вечерней (сменной) общеобразовательной школы №2 Татьяна Шибкова.