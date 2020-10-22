Уголовное дело завели по «сиротскому» дому в Камне-на-Оби

Уголовное дело завели по статье "Халатность" Фото: Олег УКЛАДОВ

Следственные органы после проведенной доследственной проверки возбудили уголовное дело по «сиротскому» дому в городе Камень-на-Оби Алтайского края.

Как установили в ходе проверки, в период с октября 2014 по декабрь 2018 года Главным управлением строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Алтайского края и КГКУ «Региональное жилищное управление» с несколькими обществами с ограниченной ответственностью были заключены шесть госконтрактов на поставку в госсобственность 31 жилого помещения в доме №3 по улице Украинской. Сумма контракта составила около 35 миллионов рублей. В последствии квартиры передали в пользование детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Суть проблемы заключается в том, что должностные лица подписали акты приема-передачи помещений, которые не соответствовали строительным и санитарным нормам, в том числе в части ненадлежащей работы инженерных коммуникаций. Речь об этом уже неоднократно шла в СМИ. Жильцы жаловались на протечки систем водоснабжения и канализации, о проблемах с электричеством и т.д.

По мнению следственных органов, такие недочеты представляют реальную угрозу для жизни и здоровья жильцов дома.

Таким образом, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Ведется сбор и закрепление доказательств, изучается строительная и иная документация.