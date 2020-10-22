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В Алтайском крае появились мошенники, представляющиеся сотрудниками МЧС

Чаще всего их жертвами становятся жители частного сектора
Анна СЕМИНА
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Мошенники могут либо звонить, либо приходить лично

Мошенники могут либо звонить, либо приходить лично

Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае снова стали появляться мошенники, которые обращаются к жителям, представляясь сотрудниками МЧС и предлагают услуги по обеспечению пожарной безопасности жилья.

Чаще всего их жертвами становятся жители частного сектора. После осмотра дома мошенники предлагают приобрести у них какое-либо противопожарное оборудование, либо навязывают платную услугу.

- В очередной раз информируем, что сотрудники МЧС не занимаются коммерческой деятельностью и продажей какого-либо противопожарного оборудования. И уж тем более, никогда не берут денег у граждан за свою работу. Человека, представляющегося сотрудником МЧС и навязывающего платную услугу, необходимо попросить показать удостоверение. Наверняка удостоверения нет. Стопроцентно перед вами мошенник. Не реагируйте на его уловки и пригрозите полицией. Не стоит тратить свое время на общение с такими людьми и по телефону, - говорят в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Помимо частного сектора, мошенники могут наведываться в торговые центы и другие объекты. Они говорят, что проводят проверку, при этом запугивают, шантажируют, также могут вымогать деньги.

О случаях мошенничества следует сообщать на телефоны полиции – «02» (с городского), «102» (с мобильного), или на телефон доверия регионального главка МЧС - 8 (3852) 65-82-19.

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