На Алтае охотник принял своего товарища за утку

Мужчина получил огнестрельные ранения спины, ягодичной области, правого и левого бедра. Фото: pixabay.com

В Мамонтовском районе Алтайского края мужчина получил огнестрельные ранения спины, ягодичной области, правого и левого бедра. Оказалось, что его товарищ на охоте принял мужчину за утку.

В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали, что трое мужчин собрались на охоту. Когда стемнело, они разошлись по местам стрельбы и начали охотиться. В результате один из них выстрелил, как он считал, по утке, сидевшей на воде. Правда, это оказалась не птица. Услышав крик, мужчина понял, что попал не в утку, а в своего напарника по охоте.

Теперь полицейские проводят проверку.

– После проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести причиненного вреда здоровью, будет принято процессуальное решение, - сообщают в пресс-службе МВД.

Потерпевший в данный момент находится на лечении.

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