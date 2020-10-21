В барнаульский парк «Юбилейный» забрела куница, которая может съесть белок

Куница лесная. Фото: pixabay.com

В барнаульском парке «Юбилейный» 20 октября жительница обнаружила необычного зверька – лесную куницу. О своем необычном знакомстве женщина рассказала в паблике «Усынови заказник».

– В парк налетело воронье и кружилось над парком, громко переговариваясь. Было как-то жутковато, но я решила всё же посмотреть, на кого орут сороки. Когда увидела вместо предполагаемой совы, тёмный силуэт зверька, даже растерялась. Вроде на белочку не похож, на кота тоже, да и поведение сорок не понятно. Сидел зверёк высоко, спускаться не собирался, – рассказала автор поста.

Женщине показалось, что зверь похож на соболя, но не понимала, откуда он здесь мог оказаться. Она предположила, что животному может понадобиться помощь. Однако в комментариях ей ответили, что это куница лесная, которая «сама убежит, еще и белочку прихватит».