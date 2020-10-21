Заринчанина обвиняют в изнасиловании знакомой

Признавать вину мужчина не стал Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Заринского района обвиняют в изнасиловании 27-летней женщины. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, женщина отказала обвиняемому в интиме, но его это не остановило.

Днем в июле этого года 31-летний мужчина и его знакомая, которые находились в нетрезвом состоянии, пришли в гости к местным жителям. Мужчина предложил потерпевшей интим, но та отказалась. Однако применяя насилие, он все же совершил в отношении неё преступление против половой неприкосновенности.

Признавать вину мужчина не стал и воспользовался статьей 51 Конституции РФ.

- Следствием собраны неопровержимые доказательства, подкрепленные результатами судебных экспертиз, а также показаниями потерпевшей и свидетелей, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Заринска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.