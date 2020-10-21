Замглавы Бийска по внутренней политике назначен Евгений Пазников

Работать в мэрии он начал в 2017 году Фото: газеты «Бийский рабочий»

Исполняющим обязанности заместителя главы Бийска по внутренней политике назначен Евгений Пазников. Он будет отвечать за взаимодействие администрации с промышленными организациями и бизнесом, а также будет заниматься вопросами проведения избирательных компаний и так далее.

Как пишет «Бийский рабочий», чиновника уже официально представили. В карточке на сайте городской администрации говорится, что ему сейчас 41 год. Является кандидатом технических наук. До того, как начал работать в мэрии, он руководил Бийским бизнес-инкубатором.

- На работу в городскую администрацию Евгений Александрович пришел в конце 2017 года, возглавив управление стратегического развития и экономики города. Сейчас на странице управления в графе руководитель пусто. Таким образом, руководство управлением и должность замглавы города Евгений Пазников совмещать не будет, - отмечает издание.