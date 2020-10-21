Барнаульское котокафе может закрыться из-за эпидобстановки

Чтобы котосотрудников не сдавать обратно в семью, барнаульцев просят помочь Фото: Анна Перевощикова

Барнаульское котокафе, в котором посетители могут поиграть с пушистыми питомцами, потеряло посетителей из-за коронавируса. Горожан просят помочь заведению, в противном случае питомцев придется вернуть в приют.

- Несмотря на то, что всем организациям в существующей эпидобстановке разрешено работать «с соблюдением мер по предотвращению распространению короновируса», у котокафе (антикафе) Nikomur почти нет выручки, так как посетителей очень мало (бывают дни вообще без единого посетителя), - говорится в сообщении на странице кафе.

В последние месяцы руководству кафе пришлось уволить сотрудников, чтобы оплатить аренду, коммунальные расходы и корм для котиков, но сейчас котокафе вновь на нуле. Чтобы котосотрудников не сдавать обратно в семью, барнаульцев просят помочь любым возможным способом.

Перечислить средства можно на карту Сбербанка с пометкой «на аренду». Реквизиты: 4276 1609 8994 6018 или по номеру телефона 8-960-964-2182.