Алтайский Роспотребнадзор пояснил, почему в федеральную статистику включили сразу 305 зараженных

Федеральная и краевая статистики не сошлись Фото: Олег УКЛАДОВ

В федеральную статистику по коронавирусу в Алтайском крае за 19 октября включили сразу 305 случаев заражения инфекцией, однако в краевой статистике указано лишь 190 случаев. Роспотребнадзор уже объяснил расхождение.

Как сообщает «ТОЛК» со ссылкой на краевой управление, это произошло из-за того, что в федеральную статистику автоматически включили бессимптомные случаи. Из-за этого цифра и получилась такой большой.

Напомним, краевой Оперштаб не учитывает бессимптомников в основной статистике с лета. Эти люди получают лечение по возможности дома, в отношении них проводятся все противоэпидемические мероприятия. В настоящее время 5869 человек являются бессимптомными вирусоносителями и находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Тем временем, число именно заболевших новой коронавирусной инфекцией сейчас приближается к 17 тысячам.