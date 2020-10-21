Коечный фонд в ковидных госпиталях на Алтае увеличат до 5000

Власти региона рассматривают инициативу Минздрава о создании новых госпиталей Фото: Олег УКЛАДОВ

В ковидных госпиталях Алтайского края увеличат количество коек до 5 тысяч. В настоящее время в больницах есть 4655 мест.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, об увеличении фонда губернатор Виктор Томенко заявил 20 октября в ходе посещения станций скорой медпомощи, где он обсудил вопросы оказания помощи в условиях пандемии.

- Решение об увеличении коечного фонда - очень тяжелое для нас. Если госпитали открываются, для этого приходится закрывать стационары по направлениям отдельных заболеваний. Но мы говорим о приоритете спасения жизни и недопущении необратимого ухудшения здоровья людей, которые заболели коронавирусной инфекцией. Существующие госпитали уже на 90% заполнены людьми в среднем и тяжелом состоянии. Поэтому необходимо систему здравоохранения перестраивать, мы на это пойдем, - подчеркнул глава региона.

Сейчас, учитывая обстановку, власти региона рассматривают инициативу Минздрава о создании новых госпиталей в медорганизациях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ребенок стоит на коленках и плача молится»: как на Алтае проходит вторая волна пандемии

В Барнауле врачи не выходят из ковид-госпиталя месяцами (подробнее)