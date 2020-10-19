В Барнауле проходит голосование по выбору территорий для благоустройства в 2021 году

19 октября началось интернет-голосование по выбору общественных территорий, которые благоустроят в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Барнаула» (национальный проект «Жилье и городская среда»), сообщает пресс-служба мэрии города.

В Системе голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края барнаульцы могут выбрать объекты из перечня общественных территорий. Каждый участник может проголосовать один раз. При этом выбрать можно не более шести общественных территорий. Всего в списке 41 объект, перечень скорректировала и утвердила общественная комиссия. Голосование будет рейтинговым, группу лидеров образуют объекты, которые наберут больше всего голосов.

Отметим, что интернет-голосование будет походить до 8 часов 2 ноября.