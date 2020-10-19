Более 4 тыс. человек в Алтайском крае выступают за отставку министра здравоохранения Дмитрия Попова

Дмитрий Попов. Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае петицию с требованием отправить министра здравоохранения региона Дмитрия Попова подписали более 4 тысяч человек. Документ опубликован на портале Сhange.org.

В тексте сказано о негативных сторонах руководства Попова в должности главы краевого Минздрава. Автор приводит в пример отсутствие лицензий на медицинскую помощь по профилю фтизиатрия в Рубцовском тубдиспансере и в Лебяженской туберкулезной больнице. Министр критикуется за перебои с поставкой льготных лекарств и за оптимизацию медицины в селах, из-за которой «многие люди оказались фактически лишены доступа к медицинской помощи». Помимо этого, тексте перечислены проблемы, связанные с коронавирусом – скандалы с выплатами медикам, приостановка плановой медпомощи.

По мнению автора, из-за такого стиля руководства через пару лет от алтайской медицины ничего не останется.

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