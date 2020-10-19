Образец продукции. Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Алтайские заключенные изготовили одежду для предприятий на 10,5 млн рублей в рамках сотрудничества с компанией «Спецобъединение-Алтай». Номенклатура выпускаемых изделий насчитывает более 20 наименований.

- В настоящее время с компанией работают четыре учреждения УИС: исправительные колонии №6, 9, 10 и 11 – это более 200 трудоустроенных осужденных, имеющих профильное образование. Сейчас осужденные заняты пошивом зимней специальной и рабочей одежды. Они шьют такие костюмы, как: «Байкал», «Спец», «Сигнальный», куртки «Метелица» и другие изделия, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

Учреждения УИС оказывают услуги по пошиву рабочей одежды, изделий из трикотажа, постельного белья и прочей продукции. Также, ведомство полностью обеспечивает потребность личного состава УИС и спецконтингента в вещевом имуществе, сообщает пресс-служба.