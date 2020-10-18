Два человека погибли на пожаре на Алтае

Пожар произошел в строящемся здании

В воскресенье утром, 18 октября, в Горно-Алтайске произошел пожар, во время которого погибли два человека.

- Сообщение о пожаре поступило в 5.41 утра. Возгорание произошло в строящемся здании по адресу улица Петра Сухова, 12, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Алтай.

К моменту прибытия пожарных огонь уже охватил большую площадь - 500 квадратных метров: горели внутренние помещения и кровля. Для ликвидации ЧС были подключены 46 человек личного состава и 17 единиц техники двух пожарных частей Горно-Алтайска и пожарной части села Майма.

К сожалению, пожар был обнаружен слишком поздно. Уже во время тушения были обнаружены тела двух погибших. Так как рядом со строением других жилых строений нет, больше жертв не было.

Причины возникновения пожара выясняют дознаватели Главного управления МЧС России по Республике Алтай и специалисты следственного комитета.