Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 октября 2020 года составило 16 408

За сутки в крае выявили еще почти 200 инфицированных Фото: pixabay.com

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 октября 2020 года увеличилось за сутки еще на 185 случаев и составило 16 408.

По данным оперативного штаба новые случаи были выявлены на следующих территориях: Барнаул – 61, Бийск –19, Благовещенский район – 10, Кулундинский район – 9, Алейск – 8, Новоалтайск – 7, Белокуриха, Заринск, Славгород – по 6 заболевших, Рубцовск, Завьяловский, Калманский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Бурлинский, Змеиногорский, Смоленский, Советский, Шипуновский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Алтайский районы – по 2 заболевших, Баевский, Косихинский, Рубцовский, Табунский районы – по 1 заболевшему.

Продолжают лечение 1783 человека – они находятся в ковидных госпиталях. На амбулаторно лечатся четыре пациента. Еще 1878 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 также находятся в больницах, 221 человек находятся там по другим обстоятельствам, 967 пациентов долечиваются на дому. Количество тяжелобольных на сегодня составляет уже 325, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 128.

Выписали за минувшие сутки еще 142 человека. Таким образом, число вылеченных составляет 13 976. Скончались за этот же период семеро. Непосредственно от коронавируса – четверо. Таким образом, общее число жертв вируса – 645.