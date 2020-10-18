В Бийске наркоманы пытались сбежать от полицейских

Мужчин с пакетами, набитыми марихуаной, задержали в Бийске Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники патрульно-постовой службы в Бийске во время патрулирования территории задержали мужчин, которые несли с собой наркотики. Они пытались сбежать, но план не сработал.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю, инцидент произошел в переулке Телеграфном. Полицейские заметили мужчин, которые увидев страж правопорядка бросили на землю какие-то пакеты и бросились на утек. Это показалось подозрительным и их сначала в устной форме попросили остановиться, но те проигнорировали. Тогда их догнали и задержали.

- В ходе осмотра в пакете обнаружено вещество растительного происхождения, которое было изъято и направлено на исследование, - отмечают в ведомстве.

Экспертиза же показала, что в пакетах находилась марихуана, весом почти четверть килограмма. В отношении задержанных был составлен административный материал за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, а также возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». «Любителям» бега теперь грозит до десяти лет лишения свободы.