Министр спорта Алтайского края призвал к порядочности владельцев фитнес-клубов, чтобы отрасль не закрыли

Министр пообещал очень внимательно контролировать и проверять паспорта готовности. Фото: скриншот видео

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев призвал к порядочности профессиональных спортсменов и любителей. Вместе с владельцами барнаульских фитнес-центров он записал видеообращение.

– Отрасль пока не закрыта. От порядочности, честности каждого, кто в спортивном бизнесе, зависит наша дальнейшая работа. Это соблюдение простых правил безопасности: маска, перчатки, антисептики, дистанция, термометрия. Выявим вспышки в спортивных организациях – закроем, – заявил Алексей Перфильев.

Министр пообещал очень внимательно контролировать и проверять паспорта готовности.

– Нам очень важно удержать ситуацию, для этого мы должны соблюдать правила, – констатировал Перфильев.

Напомним, из-за ограничительных мер весной фитнес-клубы закрылись. Возобновить работу им разрешили в начале августа.