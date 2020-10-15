Почти 40 домов в Барнауле остались без воды из-за коммунальной аварии

Фото: Барнаулводоканал

На улице Льва Толстого в районе дома №16 забил коммунальный «родник» - вода вышла на поверхность из-за порыва на водопроводе диаметром 200 миллиметров и дошла уже до проспекта Ленина. В результате в 39 домах отключили холодную воду. Сейчас коммунальщики устраняют аварию.

- В данный момент ограничено водоснабжение по следующим адресам: ул. Л.Толстого, 1а, 1-17, 17а, 8-22, пр-кт Ленина, 2, 2а, 2в, 2в-1, 6, ул. М.Горького, 13, 15, 16, 20, ул. Мало-Тобольская, 1-5, 6, 6а, 8, ул. Ползунова, 17-21, - сообщается на сайте барнаульского водоканала.

Для тех, кто остался без воды, организован подвоз, сейчас цистерна стоит по адресу улица Льва Толстого, 12.

- Бригада работает, копаем. Как скоро устранят повреждение, пока сложно сказать – еще не добрались до причины. Устраним в максимально короткое время, - сообщили в пресс-службе организации.