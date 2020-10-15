Барнаульская школа №50 раньше срока объявила о каникулах из-за вспышки ОРВИ

Досрочно уйти на каникулы можно школам, в которых более 30% учителей находятся на больничном. Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской школе №50 объявили о переносе сроков каникул в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщается на сайте школы.

В приказе сказано, что среди учачихся и педагогов отмечен высокий уровень заболеваемости ОРВИ и другими вирусными заболеваниями. Школьников отправили на каникулы на неделю раньше запланированного срока. Они будут отдыхать с 14 по 20 октября. Во время каникул посещение школы запрещено как родителям, так и ученикам. В этот период в здании школы проведут санитарную обработку всех помещений.

Досрочно уйти на каникулы можно школам, в которых более 30% учителей находятся на больничном. В остальных школах осенние каникулы продлятся с 23 октября по 8 ноября – на неделю больше обычного. По мнению властей, это позволит прервать сложившиеся контактные цепочки среди школьников, что должно значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе.

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