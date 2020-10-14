18-летний житель Алтайского края надругался над тремя женщинами

В суде. Фото: Олег УКЛАДОВ

18-летнего жителя Рубцовска будут судить по обвинению в сексуальном насилии в отношении трех местных жительниц. Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, днем в июне 2020 года молодой человек увидел на улице незнакомую женщину и не привлекая к себе внимание проследовал за ней. Когда 29-летняя горожанка зашла в подъезд дома, парень последовал за ней. Там он совершил над женщиной насильственные действия сексуального характера.

– Кроме того, через несколько дней, молодой человек, действуя аналогично, совершил еще два преступления в отношении 33 и 37-летних потерпевших, причинив им нравственные страдания и физическую боль, – отмечают в ведомстве.

Во время предварительного следствия собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд.

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