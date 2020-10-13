В Барнауле при ДТП машины вылетели на тротуар и пешеходный переход

Авария на "Соце".
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле на социалистическом проспекте столкнулись два автомобиля. В результате ДТП машины вылетели на тротуар и пешеходный переход. Авария произошла на пересечении с улицей Чкалова во вторник, 13 октября.
Авария на "Соце".
Фото: Олег УКЛАДОВ
Один из пострадавших автомобилей врезался в знак пешеходного перехода. К счастью, в тот момент на переходе никого не было и обошлось без жертв. Подробности аварии в настоящее время неизвестны. Проверку проводит городская Госавтоинспекция.
- По словам очевидцев, Mitsubishi врезался в Toyota, за рулем которого была женщина, - передают с места событий корреспондент "Комсомолки" Олег Укладов.
Авария на "Соце".
Фото: Олег УКЛАДОВ
Можно предположить, что, как минимум, виновнику придется восстановить поврежденный указатель.
Кстати, на днях аналогичное происшествие произошло на красноармейском проспекте, тогда, как писали в социальных сетях очевидцы, пострадал пешеход, на него упал поврежденных дорожный знак.