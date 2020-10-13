В Барнауле при ДТП машины вылетели на тротуар и пешеходный переход

Авария на "Соце". Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на социалистическом проспекте столкнулись два автомобиля. В результате ДТП машины вылетели на тротуар и пешеходный переход. Авария произошла на пересечении с улицей Чкалова во вторник, 13 октября.

Авария на "Соце". Фото: Олег УКЛАДОВ

Один из пострадавших автомобилей врезался в знак пешеходного перехода. К счастью, в тот момент на переходе никого не было и обошлось без жертв. Подробности аварии в настоящее время неизвестны. Проверку проводит городская Госавтоинспекция.

- По словам очевидцев, Mitsubishi врезался в Toyota, за рулем которого была женщина, - передают с места событий корреспондент "Комсомолки" Олег Укладов.

Авария на "Соце". Фото: Олег УКЛАДОВ

Можно предположить, что, как минимум, виновнику придется восстановить поврежденный указатель.

Кстати, на днях аналогичное происшествие произошло на красноармейском проспекте, тогда, как писали в социальных сетях очевидцы, пострадал пешеход, на него упал поврежденных дорожный знак.