Больные ковидом проходят лечение в 19 госпиталях Алтайского края

Общий коечный фонд составляет 34313 мест Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае работают уже 19 ковидных госпиталей на 3413 коек. По информации регионального Минздрава, в каждом госпитале создан штат сотрудников, в том числе с учетом резерва, а также формируется запас средств защиты, оборудования и лекарств.

- В дальнейшем обеспечение госпиталей происходят по мере необходимости как за счет средств отрасли, так и за счет средств ТФОМС. Так в госпитале, организованном на базе Бийской горбольницы №2, за время работы были приобретены лекарственные препараты и расходные материалы на сумму свыше 20 млн рублей, куплены небулайзеры, пульсоксиметры, тонометры. Лекарства и медизделия в стационар поставляются регулярно, - отметили в министерстве.

Ранее пациенты больницы сообщили о нехватке лекарств, но, как отметил главный врач госпиталя Олег Войтов, в больнице стараются, чтобы вся линейка препаратов была в наличии, но если вдруг происходит так, что нет какого-либо препарата из-за задержки поставщика, то лекарство оперативно меняют.

Помимо закупок медучреждениями лекарства, антисептики и десредства приобретаются и централизованно - за счет резервного фонда краевого правительства. На эти цели направлено 22,6 млн рублей.

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