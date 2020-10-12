В Барнауле с 15 октября откроют вечерний авиарейс в Москву

Новый рейс открывает компания Red Wings Фото: Олег УКЛАДОВ

С 15 октября из Барнаула запустят вечерний авиарейс в Москву. Новый рейс открывает компания Red Wings.

Как сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев на аппаратном совещании в правительстве, каждый день кроме субботы в 19:00 (по местному времени) из краевой столицы будет отправляться самолет в Москву, а обратно (из Домодедово) – в 09:55. Сейчас рейсы в столицу России из Барнаула выполняются лишь в утреннее время, и это удобно далеко не всем.

Как сказано на сайте барнаульского аэропорта, компания выполняет полеты по более чем 160 регулярным и чартерным маршрутам. Она входит в топ-10 авиакомпаний России по количеству пассажиров, которые воспользовались услугами перевозок.

Подробнее узнать о стоимости билетов и наличии мест можно по телефону: 8 (3852) 543-100, 350-353.