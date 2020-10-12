Барнаулец получил условный срок за кражу велосипеда у школьника

Он украл его в одной из гимназий города Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Барнаула отделался условным сроком за кражу велосипеда у школьника. Мужчина угнал транспорт прямо из одной из гимназий города.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, горе-воришку удалось вычислить, когда он выставил объявление о продаже велосипеда на одном из сайтов.

Выяснилось, что в марте этого года осужденный выписал алкоголь на площади Мира. После этого он проходил мимо гимназии №79 и решил зайти в учреждение. В тамбуре он увидел велосипед.

- Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Немного покатавшись на украденном средстве передвижения, он продал его двум ранее неизвестным мужчинам, один из которых решил подарить велосипед племяннику. Краденое он хранил на балконе в течение полутора месяцев, а после выставил объявление на сайте об его продаже, благодаря чему похищенное было найдено сотрудниками полиции и возвращено потерпевшему, - отметили в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виду двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

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