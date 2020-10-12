На Алтае начинают тренироваться «Крокодилы» и «Терминаторы»

Завершатся тренировки в середине октября. Фото: пресс-служба ЦВО

В Республике Алтай начинаются летно-тактические учения экипажей ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил» и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» отдельного вертолетного полка Центрального военного округа, который дислоцируется в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе ЦВО. Местные жители шутят, что начинается бесплатное авиационное шоу.

В ходе учений военные отработают пилотирование на малых высотах с огибанием рельефа местности, а также отрепетируют элементы воздушного боя, воздушную разведку и технику пилотирования в условиях изменения атмосферного давления, направления и скорости ветра.

- Кроме того, летчики транспортных вертолетов Ми-8 выполнят посадку на неподготовленные высокогорные площадки, площадки со нежным покровом для высадки воздушного десанта, а также отработают эвакуацию условно раненых военнослужащих в момент зависания на высоте около 20 метров, - отметили в Центральном военном округе.

Всего в учениях будут задействованы 10 вертолетов и около 70 человек. Завершатся тренировки в середине октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

2,5 тысячи новобранцев из Алтайского края уйдут в армию осенью

Во время пандемии каждый призывник проходит медицинскую проверку (подробнее)